Fiorentina, venerdì è stata l'ultima al Franchi di Bonaventura? Il punto della situazione

In casa Fiorentina una delle domande è se quella di venerdì scorso sia stata davvero l’ultima partita al Franchi da calciatore viola di Giacomo Bonaventura. Il numero di presenze necessarie per il rinnovo automatico fino al 2025 non è stato raggiunto, tra l’entourage del centrocampista classe 1989 l’appuntamento è nei giorni subito successivi al 2 giugno, quando - con il recupero sul campo dell’Atalanta - si concluderà la lunghissima stagione dei toscani.

C’è però chi ha notato che al triplice fischio dell’arbitro Marchetti, venerdì scorso, lo stesso Bonaventura si sia prodigato in saluti più prolungati e incisivi del solito. Il centrocampista ha rivolto un lungo applauso e una serie di vistosi saluti a tutto lo stadio, in particolar modo ad alcuni sostenitori viola che assiepavano, come di consueto, il parterre di Maratona. E a più d'uno è tornato in mente quanto avvenuto più o meno due anni fa, era il 21 maggio 2022, alla fine di Fiorentina-Juve.

Allora a rubare l’occhio fu il caloroso applauso e i saluti che Lucas Torreira rivolse a quelli che, a tutti gli effetti, erano ormai i suoi ex tifosi. Una scena non così distante da quanto si è visto con Bonaventura due sere fa. Ancora è presto per capire se davvero sarà addio, però.