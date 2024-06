Tassotti: "Fonseca troverà un Milan forte. Il club non deve vendere nessun big"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Mauro Tassotti, che ha parlato del Milan e di quello che si aspetta dal club rossonero nella prossima stagione. Queste le sue parole: "Al Milan occorre una rosa più profonda, con rinforzi in tutti i reparti. Io penso che Fonseca troverà una squadra forte, attrezzata per fare bene, e comincerei non vendendo nessuno dei big. È vero che i rossoneri sono arrivati per due anni lontani dal primo posto in termini di punti, ma è altrettanto vero che Napoli e Inter hanno fatto qualcosa di straordinario, le ultime due stagioni sono state davvero particolari. E il Milan, in quella appena finita, è pur sempre arrivato secondo.

Con il solo mercato non si può risolvere tutto. Le idee dell'allenatore possono aiutare tantissimo un club. Detto questo, alcuni problemi vanno risolti, penso ai troppi gol presi nell'ultima stagione. Fonseca dovrà capire presto come migliorare l'affidabilità del reparto e un aiuto dal mercato può facilitargli il compito.

Poi si tratterà di allargare il discorso perché, ripeto, il mercato non è una bacchetta magica: il Milan in questi anni ha difeso in un certo modo, più uomo contro uomo e meno di reparto, e ha fatto anche bene perché è così che ha vinto uno scudetto. Con Fonseca in panchina l'approccio cambierà? Staremo a vedere".