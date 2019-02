© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, ha rilasciato un'intervista a So Foot tornando sul suo passaggio in viola nell'estate del 2017: "Pensavo di tornare al Saint-Etienne, ma avevo l'obiettivo di andare all'estero. Nel club francese è andato tutto bene e ringrazio tutti i miei compagni di squadra, lo staff, l'allenatore Galtier e gli assistenti. Volevo confrontarmi con un'altra cultura dopo aver giocato in Inghilterra e mi piaceva la Liga. Poi però è arrivata la Fiorentina, avevo visto alcune partite dei viola e ho capito che il campionato italiano faceva per me".