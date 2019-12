Flamengo, Braz: "Gabigol? Siamo ottimisti, costerà meno di 22 milioni"

© foto di Giacomo Iacobellis

Il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz ha parlato ai microfoni di Fox Sports della situazione di Gabriel Barbosa e del possibile acquisto del cartellino del giocatore: “Per quanto mi riguarda i discorsi con l’Inter vanno bene, sono tre-quattro mesi che parliamo e dopo la finale del Mondiale per club riprenderemo i colloqui per Gabigol. - continua Braz – Il valore del suo cartellino è stato negoziato mesi fa e sembra che non ci siano stati cambiamenti, siamo ottimisti sul riuscire ad acquistare Gabigol per meno di 22 milioni di euro”.