FOCUS TMW - Brescia, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Rinforzarsi senza stravolgersi. E’ stato questo il leitmotiv del mercato invernale del Brescia. Un mercato che ha visto l’addio di giocatori considerati non centrali nel progetto di Eugenio Corini e che ha salutato l’arrivo di innesti chiamati ad essere subito protagonisti. La salvezza è difficile ma non impossibile e anche un solo innesto può risultare decisivo.

ACQUISTI -

Un centrocampista di quantità ed esperienza e un elemento in più per completare l’attacco. Questa sono le descrizioni che corrispondono ai due colpi in entrata del Brescia: Birkir Bjarnason e Simon Skrabb. Il primo, vecchia conoscenza del calcio italiano, dopo le esperienze con Basilea, Aston Villa e Al-Arabi ha scelto di tornare in Serie A a quattro anni e mezzo dal suo addio. In sintesi: una certezza. Ha invece i contorni della scommessa Simone Skrabb, secondo finlandese approdato al ‘Rigamonti’ dopo Joronen rivelatosi una scelta felice per la porta delle Rondinelle.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Birkir Bjarnason (centrocampista) - Svincolato

Simon Skrabb (attaccante, IFK Norrkoping) - Titolo definitivo

CESSIONI

La rosa è stata sfoltita dei giocatori che dopo sei mesi sono stati considerati, per vari motivi, inadatti al percorso del Brescia in questo finale di stagione. Ecco allora che hanno salutato sia Curcio che Tremolada, protagonisti nella risalita del club lombardo dalla Serie B, con una risoluzione di contratto, mentre Matri e Magnani sono rientrati al Sassuolo con una risoluzione anticipata del prestito. Addio a tempo determinato, infine, per Leonardo Morosini, trasferitosi all’Ascoli fino al termine della stagione.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Felipe Curcio (difensore) - Svincolato

Leonardo Morosini (centrocampista, Ascoli) - Prestito

Luca Tremolada (centrocampista). - Svincolato

Alessandro Matri (attaccante, Sassuolo) - Fine prestito

Giangiacomo Magnani (difensore, Sassuolo) - Fine prestito