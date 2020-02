FOCUS TMW - Fiorentina, i 10 errori arbitrali che hanno scatenato Commisso

Ormai sono giorni che non si fa altro che parlare delle frasi pronunciate da Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la gara persa dai viola contro la Juventus, con il botta e risposta tra il patron gigliato e Pavel Nedved e i tanti commenti arrivati da molti addetti ai lavori. Come precisato dallo stesso magnate italo-americano non è stato però il secondo calcio di rigore assegnato ai bianconeri domenica all'Allianz Stadium a scatenare le sue ire, visto che a suo avviso la squadra è stata molto penalizzata durante la stagione. Sono almeno 10 gli episodi tirati in ballo da Commisso. Questo il dettaglio:

1 - Fiorentina-Napoli 3-4, 1ª giornata Serie A - Calcio di rigore in favore del Napoli per fallo di Castrovilli su Mertens: guardando il replay il centrocampista viola non sfiora neanche l'attaccante azzurro e il direttore di gara non viene neanche richiamato al VAR, dove avrebbe senza dubbio visto la simulazione del belga.

Arbitro: Massa

2 - Fiorentina-Lazio 1-2, 9ª giornata Serie A - Presunto fallo in avvio di azione di Lukaku su Sottil che porta poi al gol di Immobile che decide la partita.

Arbitro: Guida

3 - Hellas Verona-Fiorentina 1-0, 13ª giornata Serie A - Al secondo minuto di gioco Di Carmine colpisce con una gomitata Pezzella, costretto poi a uscire dal campo. Per i viola manca l'espulsione per l'attaccante, che nel secondo tempo segna e regala la vittoria al Verona.

Arbitro: Giua

4 - Fiorentina-Lecce 0-1, 14ª giornata Serie A - Duro intervento di Tachtsidis su Ribery che sarà poi costretto a uscire e restare ai box per almeno tre mesi a causa di un infortunio alla caviglia. Il centrocampista greco non è stato neanche ammonito.

Arbitro: Piccinini

5 - Fiorentina-Inter 1-1, 16ª giornata Serie A - Questa volta è Federico Chiesa a dover abbandonare il campo per un infortunio alla caviglia dopo i falli di De Vrij, Skriniar e Bastoni. Anche in questo caso secondo la Fiorentina mancano i provvedimenti disciplinari.

Arbitro: Mariani

6 - Napoli-Fiorentina 0-2, 20ª giornata Serie A -

Manca un calcio di rigore per fallo di mano di Allan sullo 0-0. La Fiorentina reclama anche le mancate seconde ammonizioni a Demme e allo stesso Allan.

Arbitro: Pasqua

7 - Fiorentina-Atalanta 2-1, ottavi di finale di Coppa Italia - Pezzella punito, giustamente, con il secondo giallo ma metro diverso per Mattia Caldara, poi subito sostituito da Gasperini.

Arbitro: Manganiello

8 - Fiorentina-Genoa 0-0, 21ª giornata Serie A - Manca sia un rigore su Nikola Milenkovic che il primo giallo a Valon Behrami ammonito poi soltanto alla fine della gara.

Arbitro: Orsato

9 - Inter-Fiorentina, quarti di finale di Coppa Italia - Possibili rigori non concessi per falli su Caceres e Milenkovic. Manca poi un rosso per Godin.

Arbitro: Doveri

10 - Juventus-Fiorentina, 22ª giornata Serie A - Ormai l'azione è cosa nota a tutti. Il secondo rigore assegnato alla Juventus lascia più di un dubbio, visto che Ceccherini si mette davanti a Bentancur.

Arbitro: Pasqua