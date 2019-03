FOCUS TMW - I contratti del Genoa: blindati i talenti. Per Sanabria c'è tempo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tante le situazioni in casa Genoa da risolvere entro la fine della stagione. Soprattutto perché sono tanti i giocatori arrivati in Liguria in prestito, nei mesi scorsi. E la dirigenza del Grifone, per pianificare le mosse future, dovrà iniziare proprio da questi giocatori. Il discorso Sanabria, invece, potrà essere affrontato anche nella prossima stagione.

2019 - A fine anno sono diversi i prestiti, con diritto di riscatto, da risolvere per il Genoa. Fra questi Besa, Lerager, Pezzella, Pereira e Rolon. Ma a fine anno scadranno anche i contratti di Pandev, Veloso e Lazovic: per i primi due non ci saranno particolari problemi quando sarà il momento di prendere una decisione a fine campionato, il terzo sta trattando il rinnovo e ha fatto sapere pubblicamente di voler restare in rossoblù. Per Radu, una volta scattato l'obbligo di riscatto a giugno, partirà un contratto fino al 2023.

2020 - La questione principale riguarda Sanabria. L'attaccante è arrivato in prestito dal Betis per 18 mesi, ma già al termine di questa stagione il Genoa potrebbe riscattarlo e fargli firmare un nuovo contratto a lungo termine.

2021 - Nei prossimi mesi (probabilmente la prossima stagione), soprattutto per quanto riguarda Gunter, potrebbero andare in scena incontri per parlare del rinnovo.

2022 - Biraschi ha rinnovato da poco, ma se le sue prestazioni dovessero continuare ad essere su ottimi livelli non è da escludere un nuovo prolungamento la prossima stagione. In questo gruppo ci sono anche capitan Criscito e Lapadula.

2023 - Per evitare questioni spinose, il Genoa ha deciso di far firmare per 5 anni i suoi giocatori con più mercato: fra questi Kouame e Romero, così come Sturaro.