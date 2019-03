FOCUS TMW - La leva calcistica del 2000: Football's Coming Home

Il terzo millennio riporta il calcio alle origini, lì dove è nato: è l'Inghilterra a produrre di gran lunga il maggior numero di talenti. È recente la notizia della valutazione di 100 milioni di Jadon Sancho del Borussia Dortmund. A 18 anni già 4 presenze con la nazionale maggiore e numeri record in Bundesliga (8 reti e 15 assist in 26 partite), oltre ad aver già esordito e segnato in Champions League. Ma non è il solo: nell'Inghilterra che ha vinto ieri per 5-0 contro la Repubblica Ceca ha fatto il suo esordio Callum Hudson-Odoi. Maurizio Sarri gli sta dando sempre più spazio, ripagato fin qui da 4 reti in Europa League. Per lui il Bayern Monaco è pronto a far carte false, persino a dargli la prestigiosa numero 10 che ora appartiene ad Arjen Robben. Gioca in Under 21 Phil Foden del Manchester City, al quale Pep Guardiola ha ritagliato spazio in Carabao Cup e che fin qui ha raccolto 23 presenze, segnando 6 reti. Uomo mercato della prossima estate sarà Ryan Sessegnon: improbabile vederlo scendere in Championship col Fulham. Può coprire tutta la corsia sinitra, il Manchester United è pronto a fare un'offerta importante.

E le altre big d'Europa? Jann-Fiete Arp è pronto a contendere in futuro la maglia da centravanti titolare della Germania a Timo Werner. Ha esordito e già segnato in Bundesliga 17enne con l'Amburgo e il Bayern guarda caso l'ha già prenotato. Ferran Torres è il talento in rampa di lancio del Valencia, il francese Thouaméni si sta prendendo spazio nel centrocampo del Bordeaux.

Per l'Italia Moise Kean non è solo il futuro ma addirittura il presente, vista la considerazione riposta da Roberto Mancini nei suoi confronti. E c'è grande speranza per Sandro Tonali, titolare inamovibile al Brescia e considerato l'erede di Pirlo.

ITALIA

Plizzari (Milan)

Bellanova (Milan)

Bettella (Pescara)

Corbo (Bologna)

Candela (Genoa)

Tonali (Brescia)

Nicolussi (Juventus)

Zennaro (Venezia)

Vignato (ChievoVerona)

Kean (Juventus)

Milico (Torino)

FRANCIA

Meslier (Lorient)

Diakité (Tolosa)

Solet (Lione)

Barry (Liefering)

Guenouche (Zurigo)

Tchouameni (Bordeaux)

Adli (Bordeaux)

Loiodice (Digione)

Isidor (Monaco)

Baroan (Niort)

Gouiri (Monaco)

SPAGNA

Magunagoitia (Vitoria)

Victor Gomez (Espanyol II)

Molina (Valencia)

Sadick (Deportivo)

Juan Miranda (Barcellona II)

Gragera (Sporting Gijon)

Vencedor (Athletic)

Orellana (Barcellona II)

Sergio Gomez (Borussia Dortmund)

Abel Ruiz (Barcellona II)

Ferran Torres (Valencia)

INGHILTERRA

Hemming (Middlesbrough)

Aarons (Norwich)

Panzo (Monaco U19)

Graham (Central Coast Mariners)

Sessegnon (Fulham)

Ampadu (Chelsea)

Foden (Manchester City)

Sancho (Borussia Dortmund)

Gibbs-White (Wolverhampton)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Griffiths (Lione II)

GERMANIA

Fruchtl (Bayern)

Beyer (Borussia Mönchengladbach)

Mai (Bayern)

Rieckmann (Werder Brema)

Vagnoman (Amburgo)

Bissek (Holstein Kiel)

Abouchabaka (Greuther Furth)

Stierlin (Lipsia)

Burkadt (Mainz)

Arp (Amburgo)

Massimo (Arminia Bielefeld)