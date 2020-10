focus Morata titolare anche con CR7 e Dybala: "È lui il vero centravanti della Juve"

Un gol e uno annullato col Crotone, doppietta contro la Dinamo Kiev. Alvaro Morata è l’uomo del momento in casa Juve. Ma lo spagnolo sarà il titolare anche col rientro a pieno regime di Ronaldo e Dybala? A TMW, risponde una giuria di addetti ai lavori ed esperti, due ex bianconeri e tre giornalisti.

Roberto Galia

“Morata è la vera punta centrale, Ronaldo gira tanto e non si piazza in area se non in certi momenti. Penso che sia il giocatore ideale per fargli da spalla. Dybala ancora non è al massimo: quando rientreranno tutti cambierà la filosofia della squadra, bisognerà aspettare un pochino. Credo che qualche domenica a Pirlo vada detta per vedere la Juve che ha in mente”.

Nicola Legrottaglie

“Dipenderà molto da come Andrea vorrà far giocare il proprio attacco, dovrà riuscire a capire quale sia il vestito migliore per questa squadra. Certo che a Ronaldo piace giocare largo, a sinistra per rientrare col destro. Magari potrebbe pensare di difendere in un modo e attaccare in un altro”.

Sergio Baldini - Tuttosport

“Credo che in attacco l’unico titolare sicuro, nel senso classico del termine, sia Ronaldo. Morata e Dybala avranno molto spazio, ma alternandosi. A meno che uno dei due con il passare del tempo non si imponga in modo netto”.

Romeo Agresti - Goal

“Mi ha stupito. È arrivato praticamente come terza scelta dopo Dzeko e Suarez, ma l’ho trovato più completo. Se dovesse continuare così diventerebbe imprescindibile. Poi le partite saranno tante e gli assetti variabili, ma se gioca così sarà molto complicato toglierlo dall’undici tipo”.

Tancredi Palmeri - BeIN Sports

“Non esagererei. Bisogna vederlo nel medio termine, se darà costanza. Certo, sono gol pesanti. Però al massimo finalizza, se lo si mette in condizione. Ma non è Ronaldo o Dybala: in attacco c’è un ingorgo, bisogna vedere quanto giocherà”.