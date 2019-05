FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 35° turno: un tris da 8 in pagella

In tre si contendono la palma di miglior giocatore della 35esima giornata: Bartłomiej Drągowski, Felipe Dal Bello e Fabio Quagliarella. 8 in pagella per i giocatori citati, decisivi ai fini delle vittorie di Empoli e SPAL e del pareggio della Sampdoria a Parma. Di seguito la Top 11 con modulo 4-2-3-1:

BARTLOMIEJ DRAGOWSKI

Empoli-Fiorentina 1-0

Reattivo su Muriel nel primo tempo, decisivo in più occasioni nella ripresa dove in alcune occasioni è quasi miracoloso. Il prestito all'Empoli sta mettendo in evidenza le qualità del polacco, proprio davanti alla Fiorentina. La vittoria di oggi come il pari contro l'Atalanta di qualche settimana fa portano la sua firma.

GIOVANNI DI LORENZO

Empoli-Fiorentina 1-0

Biraghi gli sfugge in alcune occasioni, ma la pennellata per la testa di Farias è una vera e propria perla. Sfiora il raddoppio con una conclusione personale di testa.

CRISTIAN ROMERO

Genoa-Roma 1-1

In libertà è tutto più facile. Lui però è bravo nel trovare tempo, potenza e precisione, nella stoccata aerea che vale il pari ma poteva addirittura aprire la strada al capovolgimento.

FELIPE DAL BELLO

ChievoVerona-SPAL 0-4

Secondo e terzo gol di fila per il difensore che, dopo aver punito il Genoa lo scorso weekend, riesce a togliersi un altro sfizio nel pomeriggio del Bentegodi. Supera per ben due volte la marcatura di Andreolli, mettendo la firma sull'aritmetica salvezza della SPAL.

TIMOTHY CASTAGNE

Lazio-Atalanta 1-3

Al posto giusto al momento giusto, trova il gol del sorpasso. Un gol che può valere la Champions League.

JASMIN KURTIC

ChievoVerona-SPAL 0-4

Pericoloso di testa poco dopo il quarto d'ora, corre e lotta su ogni pallone e nel finale mette la sua firma sulla vittoria del Bentegodi. Dopo l'assist per Floccari.

SASA LUKIC

Juventus-Torino 1-1

Firma il gol che, con un risultato diverso, poteva valere la Champions. Bella risposta all'intuizione di Mazzarri, peperino che mette in difficoltà la Juve e non solo Pjanic.

CRISTIANO RONALDO

Juventus-Torino 1-1

Possiamo averlo visto mille volte, anche un milione di volte. Ma la sua ascensione verticale quando si tratta di colpire di testa fa sempre impressione. Riscatta col gol una partita in cui non era stato sempre all'altezza della sua fama.

ALEJANDRO GOMEZ

Lazio-Atalanta 1-3

Il migliore in campo della Dea. Sempre pericoloso, sforna un assist al bacio in occasione del gol del vantaggio dell'Atalanta. Prestazione monumentale del capitano nerazzurro.

STEPHAN EL SHAARAWY

Genoa-Roma 1-1

Quando sta per uscire, tira fuori il coniglio dal cilindro. Un gran gol, con il piede "sbagliato", per provare a lanciare la Roma oltre sé stessa.

FABIO QUAGLIARELLA

Parma-Sampdoria 3-3

Sarebbe ingeneroso ridurre la bella Sampdoria di Giampaolo a uno one man show. Però gli somiglia tanto. Freddo dal dischetto, chirurgico sotto porta. Fa sembrare facili le cose difficili, fa prima 24 e poi 25 in questo campionato. 152 in assoluto in Serie A. Parlano i numeri.