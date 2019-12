© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi ha conquistato più punti negli ultimi dieci turni di Serie A? Di seguito il dato che evidenzia lo stato di forma delle 20 squadre di Serie A stando ai risultati conseguiti nelle ultime dieci partite di campionato. Al comando di questa speciale classifica c'è la Lazio, che ha conquistato 26 dei 30 punti a disposizione. Segue l'Inter e poi, al terzo posto, sia la Roma che la Juventus.

In coda spiccano tre squadre che hanno conquistato solo 6 punti in 10 partite: Genoa, Fiorentina e SPAL. Male anche il Napoli, che in graduatoria è alle spalle del Milan. Di seguito il dato.

Lazio 26 punti nelle ultime 10 gare

Inter 24

Roma 23

Juventus 23

Cagliari 18

Parma 16

Atalanta 15

Sassuolo 13

Bologna 13

Hellas Verona 13

Sampdoria 12

Milan 12

Napoli 11

Torino 11

Udinese 11

Lecce 9

Brescia 7

SPAL 6

Fiorentina 6

Genoa 6

