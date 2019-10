Fonseca a ritmo di tango: fiducia a Perotti e Pastore, in attesa dei rientri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il suo recupero è una boccata d'ossigeno per Paulo Fonseca, non solo per la grande emergenza in attacco. La Roma ritrova l'esperienza e la qualità di Diego Perotti in un momento delicatissimo della stagione: l'argentino, che ha giocato 43' totali nelle sfide contro Sampdoria e Borussia Mönchengladbach, torna a vestire una maglia da titolare dopo cinque mesi: l'ultima fu lo scorso 26 maggio, nel 2-1 contro il Parma.

Tango argentino - L'ex Genoa agirà sulla trequarti, partendo da sinistra, mentre al centro ci sarà il connazionale Javier Pastore, a cui Fonseca concede l'ennesima occasione per mettersi in mostra. Il Flaco, titolare in campionato solo con i blucerchiati (e nelle tre gare di Europa League), vince il ballottaggio con Florenzi: una sorpresa, una mossa per responsabilizzare un giocatore dalle grandi potenzialità, che sembra però entrato in un limbo da cui non riesce a riemergere. In attesa dei rientri dei tanti indisponibili, i giallorossi si affidano alla classe dei due sudamericani.