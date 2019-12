© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'infermeria della Roma si svuota settimana dopo settimana e Paulo Fonseca non può che esserne contento. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL, il tecnico portoghese ha risposto a chi gli chiedeva se fosse il caso di far riposare Veretout, spostando Lorenzo Pellegrini sulla mediana "Penso che in questo momento Pellegrini sia molto importante come trequartista. Non penso a cambiare".

Domani giocherà Juan Jesus o Cetin?

"Vediamo domani. Uno giocherà di sicuro".