Fonseca perde ancora. Deve sentirsi in bilico?

Nell'ultimo mese la Roma ha perso tre partite e pareggiata una. Male contro Sassuolo e Bologna, benino nel derby contro la Lazio, "piccola" contro l'Atalanta. Perché passata in vantaggio in maniera discretamente misteriosa - un solo tiro di Pellegrini nei primi 45 minuti, ma regalo della premiata ditta Hateboer-Palomino - e poi incapace di gestirlo. Poche idee e confuse, con solo Dzeko costretto come un americano a sparare contro i vietcong che lo soverchiano in numero. Così il risultato è stato scontato, pur se poteva essere diverso: il 2-1 finale non deve ingannare, perché la forbice fra le due squadre si è sentita molto.

FONSECA IN BILICO? Sembrerebbe quasi una bestemmia, ma la distanza contro la Lazio, la sconfitta contro l'Atalanta, il contatto perso con Juventus e Inter più la possibile rimonta di Milan e Napoli - che non sono distati e prima o poi si sveglieranno da un atavico torpore e inizieranno a fare punti - porta all'interrogativo sul tecnico portoghese. Sicuramente non da questa dirigenza, quasi esautorata dopo le notizie su Friedkin. Sembra, almeno a pensare ai risultati, che l'apparizione sulla scena di un nuovo possibile numero uno abbia influito sui risultati.