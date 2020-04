Fonseca studia il progetto qualità: Pellegrini e Mkhitaryan insieme per dare più sostegno a Dzeko

Dire che quest’anno Fonseca sia quasi sempre stato costretto nelle scelte di formazione a causa degli infortuni è fare semplicemente cronaca. Praticamente mai ha disposto del parco attaccanti al completo e anche questo ha inciso, al netto di problemi comunque presenti negli ultimi 30 metri di campo, in un’inadeguata vena realizzativa in relazione a quanto prodotto. Dzeko per rendere al meglio ha bisogno di una spalla come lo sono stati negli anni Salah, El Shaarawy e Nainggolan. Quest’anno sarebbero potuto esserlo Pellegrini o Mkhitaryan, ma come detto spesso e volentieri gli infortuni hanno impedito a Fonseca di poterli utilizzare, non solo insieme, ma anche alternandoli.

QUALITA’ - Insomma, serve qualità sulla trequarti perché le partite in cui era Pellegrini a stare dietro al centravanti bosniaco la differenza era evidente. Degli 8 assist fatti registrare dal sette giallorosso in Serie A, tre sono stati indirizzati al nove di Fonseca. Solamente Luis Alberto con Immobile e Correa ha fatto meglio servendogli 4 assist a testa. Anche per questo motivo il rinnovo di Pellegrini, nonostante le ultime partite prima dello stop forzato non fossero state di livello altissimo, diventa importantissimo. Il tecnico portoghese, però, non può rinunciare neanche a Mkhitaryan.

SOLUZIONE - L’armeno, infatti, nelle sei gare precedenti al blocco dei campionati ha fatto registrare uno score di tre gol e tre assist. Numeri importanti che hanno spinto Petrachi a cercare un accordo (ancora da trovare) con l’Arsenal e Fonseca a pensare a un modo per schierarlo insieme a Pellegrini. Alla ripresa del campionato entrambi saranno abili arruolati e qualora la partita lo permettesse, l’idea del tecnico è di averli entrambi in campo. Mkhitaryan si sposterebbe a sinistra, mentre Lorenzo occuperebbe la posizione centrale. In un contesto ideale la trequarti sarebbe poi completata da Zaniolo con il sacrificio di Kluivert che finirebbe in panchina. Certo l’olandese, a differenza di Henrikh, garantisce di più in fase di ripiegamento. Per questo Fonseca sta studiando un modo per non perdere l’equilibrio e schierare la trequarti pesante.