"Non sono parole felici". Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto anche sulla questione della prima pagina "Black Friday" del Corriere dello Sport, che già sui social aveva portato all'intervento del club giallorosso . "Quando parliamo di questi temi - ha detto il portoghese - dobbiamo avere attenzione. Sono sicuro che non c'era l'intenzione di parlare in malo modo".