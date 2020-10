Fonseca sulla corsa Scudetto: "Juve e Inter sempre favorite. Noi però vogliamo migliorarci"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga con la Fiorentina, mister Paulo Fonseca ha parlato così della corsa Scudetto: "Come dico sempre, Juve e Inter sono le favorite per il titolo e non credo che questo sia cambiato nelle ultime giornate. Poi ci sono le altre squadre, tra le quali anche la mia Roma, che vuole fare meglio dello scorso anno", le dichiarazioni del tecnico giallorosso.