Fornals e il Napoli: "Stanco dei rumors, concentrato sul Villarreal"

Il centrocampista del Villarreal Pablo Fornals, obiettivo di mercato del Napoli in vista dell'estate, ha parlato delle voci sul suo futuro, come riporta As: "Sono stufo delle voci sul mio possibile addio al Villarreal. Sono questioni giornalistiche che non mi riguardano. Per me l'unica cosa che conta è la salvezza del Villarreal".