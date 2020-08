Friedkin è sempre più vicino alla Roma. Giorni decisivi, Pallotta smentisce Al Baker

vedi letture

Può essere una settimana decisiva per la Roma. Perché dopo una estenuante trattativa, sembra in dirittura d'arrivo la cessione all'imprenditore statunitense Dan Friedkin per una cifra di 600 milioni di euro. I documenti sono pronti, la situazione potrebbe anche sbloccarsi entro la fine della prossima settimana, comunque in tempi abbastanza stretti.

Quando le carte sembrano oramai pari, ecco la dichiarazione che spariglia tutto. Perché il kuwaitiano Al Baker ha tweettato il proprio interesse per il club, con un'offerta presentata dallìinviato Alharith Alateeqi. Il presidente della Roma si è affrettato a smentire questa circostanza.