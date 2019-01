Frosinone, Baroni: "Simic non è priorità. Esterni? Lavoro con chi ho"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha parlato anche del mercato in entrata: "Se ho chiesto degli esterni per il 3-5-2? In questo momento ho utilizzato Beghetto, Zampano e Ghiglione, e vi dico che vedrò anche Molinaro. Stiamo lavorando al meglio con gli uomini che abbiamo. Simic? Non è un obiettivo primario il difensore, così come ha confermato il presidente qualche giorno fa".