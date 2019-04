Frosinone, Capozucca: "Dobbiamo finire il campionato con dignità"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo e consulente per il Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della prossima sfida al Napoli: “Ho visto la partita di ieri, ci sono due premesse da fare: il salvataggio di Masiello su Milik è stato fondamentale e poi l'Atalanta non è più una sorpresa ma una squadra di grande livello. Mi aspettavo di più in casa contro l'Arsenal mentre in campionato alcune motivazioni sono sicuramente venute meno a causa del distacco dalla Juventus. Il Frosinone ha avuto una stagione deludente, per certi versi, ma anche sfortunata: contro l'Inter abbiamo perso per un gol al 94esimo mentre con la SPAL abbiamo perso ma meritavamo la vittoria. Si vede che la fortuna è un merito e noi questo merito non l'abbiamo. Siamo al penultimo posto, quindi abbiamo evidenti lacune. Abbiamo un dovere verso un pubblico che non ci ha mai abbandonato e verso un presidente fantastico, Stirpe, che è una persona di grande livello, meriterebbe la serie A in pianta stabile. Dobbiamo finire il campionato con dignità, a partire da domenica contro il Napoli".