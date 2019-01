Frosinone, doppio no in attacco: Paloschi e Thereau declinano l'offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio no al Frosinone, che avrebbe voluto rinforzare l'attacco con Cyril Thereau e Alberto Paloschi, 8 quali hanno giocato insieme a Verona ma che non torneranno a far coppia in Ciociaria. Per loro, stando a Tuttosport, non dovrebbe esserci margini per un cambio di idea, a dispetto di un ruolo decisamente non da protagonisti a Firenze e Ferrara.