Ufficiale Frosinone, ecco Valeri: arriva a titolo definitivo dalla Cremonese. I comunicati ufficiali

Dopo le indiscrezioni di ieri è arrivata anche l'ufficialità: Emanuele Valeri è un nuovo giocatore del Frosinone. Ad annunciarlo è stato il club ciociaro con il seguente comunicato: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Valeri. Il difensore classe 1998 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

Il comunicato della Cremonese.

"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Valeri. Arrivato in grigiorosso nell’estate del 2020, con la Cremo ha giocato 107 partite conquistando la promozione in Serie A nel 2021/22. Ciao Emanuele, in bocca al lupo per il tuo futuro".