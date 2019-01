Fonte: tuttofrosinone.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno del Frosinone Paolo Ghiglione, ha parlato in zona mista dopo la pesante sconfitta subita contro l'Atalanta: "Partita da cancellare? Avevamo preparato la partita per giocare di ripartenza, eravamo anche messi bene inizialmente ma dopo il secondo gol ci siamo aperti. Il 3-0 è stata poi una mazzata. Tifosi? Se sono andati via in anticipo qualcosa abbiamo sbagliato, troppo leziosi in alcuni momenti dovevano metterci più cattiveria. L'avversario ha dei meriti ma se vogliamo salvarci dobbiamo fare di più. Salvezza? Questa sconfitta fa male per il morale ma bastano pochi punti per riprendere chi ci sta davanti. Già domenica abbiamo uno scontro diretto importante. Come stiamo fisicamente? Credo che stiamo bene. L'Atalanta sembrava stesse meglio perché quando controlli la gara è più semplice rispetto a quando sei sempre a caccia del pallone. A Bologna match decisivo? Contro il Bologna sarà una gara fondamentale, forse non ancora decisiva".