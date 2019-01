Frosinone, sondaggio con la Fiorentina per il polacco Dragowski

© foto di Giacomo Morini

Nonostante il forte interessamento degli ultimi giorni da parte di Livorno e Ascoli per Dragowski, la Fiorentina pare intenzionata a cederlo in Serie A e in questo senso è stato il Frosinone il primo a muoversi nelle ultime ore per chiedere informazioni sul giovane portiere polacco. A riportarlo è La Nazione.