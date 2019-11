Fuori Ronaldo, dentro Dybala e la Juve torna in vetta: Milan battuto 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus torna al primo posto. Nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 1-0 un buon Milan grazie alla rete realizzata al 77esimo da Paulo Dybala. Si tratta del nono successo di misura per la squadra bianconera, che anche stasera ha colpito nella ripresa e ha deciso il match con un gol nell'ultimo quarto d'ora.

Nel primo tempo meglio il Milan. Nell'organizzazione, nella voglia di mettere tutto in campo. Ma anche nelle occasioni, doppie rispetto a quelle della Juventus. La squadra di Pioli fin dall'inizio è apparsa ben messa in campo e, nonostante un Piatek che ha confermato tutte le sue difficoltà, ha trovato spesso e volentieri spazi e varchi per mettere in difficoltà la retroguardia bianconera. Al 17esimo il centravanti del Milan s'è divorato un gol con un colpo di testa fuori di due metri da posizione favorevole, al 24esimo Paquetà con un altro colpo di testa ha chiamato al grande intervento Szczesny. Che nel finale di frazione s'è dovuto mettere in mostra in altre due circostanze: prima su Theo Hernandez, poi su Piatek.

Praticamente nulla la Juventus nella prima frazione. Un tiro di Higuain deviato coi piedi da Donnarumma, una conclusione imprecisa di Bernardeschi per una squadra che ha faticato a trovare trame offensive interessanti e l'ha fatto fino al momento della svolta. Fino alla sostituzione di Cristiano Ronaldo che al 55esimo ha abbandonato il terreno di gioco per far spazio a Paulo Dybala.

Il portoghese l'ha presa malissimo, non s'è accomodato in panchina ed è filato dritto negli spogliatoi. Ma la mossa di Sarri è stata quella decisiva perché proprio il numero dieci bianconero a tredici minuti dalla fine ha deciso la partita con un bel gol al termine di un'azione altrettanto bella: imbeccata Douglas Costa, poi Higuain e poi Dybala, che ha battuto Donnarumma dopo aver eluso la marcatura di Romagnoli.

Pioli nel finale ha provato a mischiare le carte, il Milan ha provato a strappare un pari che sarebbe stato tutt'altro che immeritato. Ma questa Juventus è maestra nelle vittorie di misura e anche stasera ha avuto la meglio: dieci vittorie e due pareggi nelle prime dodici gare di Serie A.

Clicca qui per rileggere la diretta testuale di Juventus-Milan 1-0