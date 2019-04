© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il futuro? Vedremo, incontrerò la società e poi decideremo". Così nella serata di ieri Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, s'è espresso subito dopo il match pareggiato 2-2 contro la Fiorentina in merito al suo futuro. Parole sulle quali questa mattina è voluto tornare il papà del ragazzo, Igor Zaniolo, tramite il sito del 'Corriere dello Sport': "Quel ‘vedremo’ non era inteso per il suo futuro lontano da Roma, Nicolò resterebbe in giallorosso a vita. Il ‘vedremo’ era inteso unicamente per il contratto. Lui sicuramente resterebbe nella capitale, poi se i programmi della società sono altri non dipende da lui".