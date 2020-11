Futuro alla Fiorentina per Batistuta? Prandelli: "Ora non si può, ma sarebbe interessante"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli ha parlato anche del possibile ritorno in viola di Gabriel Omar Batistuta: "Lo sentirò dopo, per me può essere un valore aggiunto e sarebbe interessante averlo come collaboratore nell'allenare gli attaccanti. Adesso non si può fare ma in futuro è un discorso da tenere in considerazione".