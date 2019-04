Futuro Conte, il PSG non molla: nuovo contatto con Al Khelaifi

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il Paris Saint-Germain torna alla carica per Antonio Conte. Dopo la sconfitta in finale di Coppa di Francia per mano del Rennes, il presidente Al-Khelaifi ha praticamente deciso di scaricare Thomas Tuchel e ha chiamato l'ex ct, che ha preso tempo perché non ha ancora deciso.

Sullo sfondo per Conte anche le ipotesi italiane: la Roma ha ammesso l'esistenza di una trattativa in corso, la Juventus è una opzione ma c'è da chiarire quanto prima la posizione di Allegri. Sullo sfondo anche Milano, con l'Inter che è però sempre più intenzionata a confermare Luciano Spalletti.