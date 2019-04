Futuro De Ligt, la Juve può continuare a sperare: Non ho deciso..."

© foto di Imago/Image Sport

Sono concentrato solo sull'Ajax. Matthijs de Ligt, capitano dei lancieri, a poche ore dalla sfida contro il Tottenham ha dichiarato tramite i suoi profili social di non aver preso ancora una decisione sul suo futuro. Il difensore classe '99 è tra i primi obiettivi di Fabio Paratici per rinforzare la difesa bianconera in vista della prossima stagione.

Le dichiarazioni di De Ligt - Il centrale orange ha risposto su 'Instagram' ad alcune domande che gli sono state poste. Ha confermato che in estate andrà via, ma ha ammesso al contempo di non aver preso una decisione: "Sul mio futuro non ho ancora preso alcuna decisione ora mi concentrerò solo sulla fine della stagione con l'Ajax".

Barcellona in pole - In questo momento, in vantaggio per la sua acquisizione c'è il Barcellona che dall'Ajax ha già acquistato De Jong per una cifra record. Per la Juventus però non è ancora finita: parola di De Ligt.