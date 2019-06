Futuro Lozano, il Napoli può arrivare a 40 mln. Con Raiola c'è l'accordo

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli vuole regalare a mister Ancelotti almeno un top player in vista della prossima stagione, l'annata giusta per provare a vincere qualcosa dopo l'inizio del nuovo ciclo post-Sarri. Così, tra i tanti nomi usciti nelle ultime ore, ne rispunta uno che non è mai passato di moda: Hirving Lozano, talentoso esterno d'attacco del PSV Eindhoven che in quest'ultima annata sportiva ha collezionato ben 21 gol e 12 assist in 40 presenze.