Futuro più bianconero per Paratici, Agnelli: "Lui, Cherubini e Nedved godono della mia fiducia"

Andrea Agnelli, presidente di Juventus, ha parlato di Fabio Paratici e del rinnovo del contratto del direttore sportivo del club. "Fabio ha il contratto in scadenza a giugno, Cherubini ha il contratto in scadenza a giugno. Loro sono responsabili del reparto sportivo e tutti coloro i quali hanno contratti Federali, sono in scadenza a giugno. Con Fabio, Federico e Pavel abbiamo parlato del ciclo a medio termine. Oggi ho nominato Paratici managing director, Cherubini Football director, dovrebbe essere sufficiente a evitare domande. Poi mi sono trovato davanti a casi mediatici che non hanno trovato riscontro: Andrea in dubbio, Andrea in forse, la stampa ha perpetrato questi messaggi. Pavel, Fabio e Federico godono della mia piena fiducia, ognuno di loro mi ha manifestato il benessere di stare in Juventus, nei prossimi mesi saremo le persone che stileranno il piano a medio termine del club per affrontare questo turn-around. La prima sfida è quest'anno, ovvero il decimo Scudetto consecutivo".