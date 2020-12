Futuro Silvestri, l'Hellas irremovibile per gennaio: resta. Per l'estate occhio a Roma e Lazio

Marco Silvestri è un pilastro dell'Hellas Verona che anche in questa stagione sta rendendo al di sopra delle aspettative. Classe '91, il portiere scaligero media voto alla mano è il miglior estremo difensore delle prime 14 giornate di Serie A e in virtù del suo rendimento viene seguito con attenzione da diversi club italiani.

L'Hellas ha già chiarito la sua posizione: il ruolo è fin troppo delicato per pensare di cederlo a gennaio. Ma in estate, in virtù di un contratto in scadenza nel 2022, la sua partenza sarà probabile. Dove? Al momento gli indizi portano nella Capitale, piace alla Roma così come alla Lazio. Sondaggi per il momento, anche perché entrambe dovranno far spazio con le cessioni (Pau Lopez e Olsen da un lato, Strakosha dall'altro), ma un profilo senza dubbio da tenere in considerazione in vista della prossima estate per entrambi i club.