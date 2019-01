Gabbiadini: "La maglia più bella. Che bello essere di nuovo a Genova"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ritorno voluto fortemente dal giocatore e dalla Sampdoria. Le strade di Manolo Gabbiadini e del club blucerchiato tornano a incrociarsi ufficialmente da oggi; l'ex attaccante del Southampton ha affidato ai social network le sue impressioni dopo la firma del contratto: "La maglia più bella del mondo, il mare, il calore della gente. Che bello essere di nuovo qui, Sampdoria. Come se non fossi mai andato via"