Gabriel pasticcia ancora. E che buchi in difesa. Lecce, i voti di TMW

BRESCIA-LECCE 3-0 - 31' Chancellor, 44' Torregrossa, 61' Spalek

Gabriel 4 - Errore imperdonabile in occasione del 2-0, dove battezza un pallone fuori. Dopo il gol subito da 40 metri da Pandev nel turno precedente, un altro pomeriggio da dimenticare.

Rispoli 5 - Il migliore del reparto arretrato per lunghi tratti della partita poiché il più intraprendente. Ma anche lui nella ripresa ha colpe evidenti nel tracollo, perdendo malamente un pallone che costa il 3-0.

Rossettini 4 - Assieme a Dell'Orco ha evidenti colpe a lasciare Chancellor e Torregrossa liberi di segnare a porta spalancata. Non va meglio nemmeno nella ripresa quando si fanno sorprendere da un filtrante di Sabelli.

Dell'Orco 4 - Prestazione e giudizio identico a quello del compagno di reparto. Giornata no.

Calderoni 4 - "Buca" Spalek e Sabelli in occasione delle due reti del Brescia. (dal 72' Babacar sv).

Majer 5 - Un intervento scomposto a inizio partita gli costa il giallo e la squalifica per il prossimo turno. Tanta grinta ma troppo spesso in ritardo sugli avversari. (Dal 62' Farias 6 - Entra a partita compromessa, prova se non altro a scuotere i suoi).

Tachtsidis 5 - Prova a contrastare e dettare i tempi ma viene stritolato dal dinamismo bresciano.

Tabanelli 5 - Il gol nell'ultimo turno contro il Genoa gli vale una chance da titolare. Corre, si da da fare ma è una corsa che non porta da nessuna parte. Nessun inserimento pericoloso, nessuna conclusione.

Shakhov 5 - Ancora una volta una bocciatura netta. Nessun contributo in fase offensiva, si distingue per un brutto fallo su Ndoj dopo appena un quarto d'ora. Prende il giallo e gli va anche bene. La sua partita finisce dopo un tempo. (Dal 46' Falco 6 - Stavolta il miracolo non gli riesce. Qualche buona intuizione ma dopo il 3-0 nemmeno il suo sinistro può riabilitare il Lecce).

Lapadula 5.5 - Uno come lui mancava a questa squadra. Gioca con tanta grinta, ma non tira mai in porta. È poco assistito, ma uno col suo fiuto del gol non può mancare in gare così

La Mantia 5 - Ha una sola occasione, che potrebbe dare un senso alla partita sul 3-0. La spreca da due passi.