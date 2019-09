© foto di Federico De Luca

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, era presente ieri sera al Teatro alla Scala di Milano per il FIFA the Best. Ai microfoni di 'Sky', queste le sue dichiarazioni sul momento della squadra rossonera: "Sono dispiaciuto come tutti i tifosi. Sono dispiaciuto esattamente come quando ero amministratore delegato. Tifoso ero e tifoso rimango. Il Milan è ben gestito, ci sono degli amici che se ne occupano e troveranno delle soluzioni".

Sulla corsa Scudetto, questo il pensiero di Galliani: "Lo Scudetto lo possono vincere tre squadre, vedo una lotta più serrata quest'anno. Ancelotti può vincere col Napoli? Sarebbe una gioia per una città che ha vissuto tanti problemi, sarebbe una cosa carina".

Infine, un giudizio sul nuovo allenatore dell'Inter e sulla sorpresa di vederlo sulla panchina nerazzurra: "Conte è un grandissimo tecnico, il calcio è fatto di professionismo e così come giocatori e dirigenti cambiano squadra lo fanno anche gli allenatori. Nessuna impressione particolare, solo un po' di rimpianto perché l'Inter ha un grande allenatore".