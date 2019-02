Gap ampio ed evidente. Napoli, gli ultimi 15' non spaventano Ancelotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paura del ritorno per quanto visto a Zurigo negli ultimi 15'? Solo in un caso. Carlo Ancelotti ha analizzato la prestazione del suo Napoli dopo la vittoria per 3-1 in terra elvetica, col gol subito su rigore al minuto 83' realizzato da Kololli, dicendo in sala stampa: "Preoccupazione per la sfida di giovedì prossimo vista la parte finale di oggi? Solo se non dovessimo mettere lo spirito giusto in campo. La partita va giocata al meglio, se lo fai non c'è inquietudine". Ancelotti ha centrato il punto, dunque saprà preparare la sfida al meglio. Senza sottovalutare lo Zurigo, nonostante il gap sia ampio quanto evidente. Il risultato maturato in Svizzera può essere soddisfacente, ma la qualificazione va conquistata tra sette giorni. Ancelotti, dall'alto della sua esperienza, ne è ben consapevole.