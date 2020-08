Garcia a -1 dalla Juventus: "Lo svantaggio è tutto per noi, ci manca ritmo partita"

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus, ottavo di finale di ritorno di Champions League. "La Juventus può essere anche stanca dopo tutte queste partite ma ha vinto anche il campionato prima della fine. Non penseremo se sono stanchi o meno: hanno giocato, lo svantaggio è tutto per noi, ci manca il ritmo ma siamo qui, in vantaggio. La Coppa ha mostrato che la forma è buona e sarà una spinta per domani".