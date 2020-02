vedi letture

Garcia mischia le carte in vista della Juve: "Non userò lo stesso sistema del Metz"

Che schema userà il Lione di Rudi Garcia? Il tecnico mischia le carte e non si espone sul 3-4-1-2 visto col Metz. "Lo abbiamo usato a Metz, non giocheremo con lo stesso sistema domani ma c'erano delle specificità da curare per quella partita. Era importante che i giocatori fossero in grado di integrarsi nel nostro schema. La difesa a tre? Ho detto in francese che non sarà lo stesso sistema di gioco di Metz. La Juventus ha perso poco questa stagione. Col Napoli che giocava a 4, col Verona a 4. E' vero che la Lazio ha vinto due volte ma sta facendo una grande stagione. Non va bene copiare gli altri, devo mettere i miei nella condizione migliore".