Gasperini: "Per me sarebbe un traguardo anche l'Europa League"

Un pareggio che lascia vive le speranze dell'Atalanta. Non tanto quello degli orobici in casa contro il Manchester City, quanto quello all'ultimo secondo tra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk. In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha ammesso che anche il terzo posto potrebbe andargli bene: "Abbiamo possibilità ma non margini, dobbiamo assolutamente vincere contro la Dinamo Zagabria. Teoricamente possiamo stare in Champions o in Europa League, per me sarebbe comunque un traguardo anche retrocedere, continuando l'esperienza in Europa".