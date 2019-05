Gattuso: "Addio deciso prima di Samp-Milan. Nessuno mi ha tradito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset a margine di un evento a Capri: "È stato un percorso incredibile sia da giocatore che da allenatore, devo tanto a questa società. Ho preso questa scelta perché era giusto che, in questo momento, le strade si separassero. Mi hanno dato l'opportunità di allenare grandi giocatori in questi 18 mesi".

Qualcuno in squadra ti ha tradito?

"No, nessuno. Questo gruppo ha fatto il massimo, è normale nei momenti importanti prendere le decisioni corrette. Forse ho tradito io: nel momento clou, quando bisognava dare il colpo del k.o., non siamo stati capaci di farlo. Quando poi non arrivano i risultati, le responsabilità vanno sempre all'allenatore. Ringrazio tutti perché mi hanno dato il massimo".

Con un piazzamento Champions avresti lasciato comuque il Milan?

"Sì, era una decisione che avevo già preso da tempo, prima di Sampdoria-Milan. In questo mondo non bisogna essere troppo veri, troppo diretti. E devo migliorare sotto questo aspetto se voglio fare il mestiere dell'allenatore. Era una decisione presa da tempo".

Quale sarà il futuro di Gattuso?

"C'è la voglia di tornare subito in pista. Non sono da solo, siamo in dieci compreso tutto il mio staff, mi piace condividere tutto con loro. La decisione, eventuale, la prenderò io ma poi dovrò parlarne con loro"

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan?

"Non lo so, deciderà la società. Ma il Milan è in buone mani, è una società solida e composta da grandi professionisti. Faranno la scelta giusta".