Gattuso: "C'è timore per la situazione dell'AZ. L'abbiamo già vissuta in Napoli-Genoa"

"Noi non scegliamo alcun obiettivo, dobbiamo mettere sempre in campo la squadra migliore. Speriamo di non perdere altri giocatori con la situazione del Covid-19, noi prepariamo partita dopo partita. Sicuramente metteremo sempre la migliore squadra in campo". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar.

Avete il timore di nuovi contagi?

"Il timore c'è, c'è preoccupazione anche per quanto accaduto col Genoa. Ma anche quando si va fuori: in questo momento il calcio è una grande azienda, sta già perdendo tanto e noi abbiamo il dovere di portare avanti questa azienda. Poi è normale che la preoccupazione c'è".

Dopo la partita contro il Genoa, il Napoli si è ritrovato in rosa con due positivi al Covid-19: Zielinski ed Elmas, giocatore che stando ai tamponi effettuati due giorni fa sono ancora positivi al coronavirus.

