Gattuso: "Il Milan non sarà mai una questione di soldi. Voglio ripartire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Devo tanto a Carlo Ancelotti, è stato un grande allenatore e un maestro. Ci sentiamo spesso e mi ha dato tanto, sia da giocatore che in questo percorso da allenatore. Sono felice per lui per questa festa". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan che ha rilasciato una intervista a 'Sky' pochi giorni dopo il suo addio al club rossonero.

Come si sta senza Milan?

"Il Milan è un qualcosa che rimarrà sempre dentro di me, mi ha dato una grande opportunità. Era giusto fare una scelta come quella che ho fatto, è in buone mani e ha una società composta da grandi uomini. I tifosi non si devono preoccupare".

Qual è stato il momento più bello in questi 18 mesi? Quale il più brutto?

"Quest'anno abbiamo avuto una grandissima occasione per dare una sterzata al campionato, non siamo riusciti a dare il colpo del ko ma abbiamo fatto bene e 68 punti non sono pochi. Ci sono più cose positive che negative. Quello del Milan è un gruppo giovane che ha ampi margini di miglioramento".

Nella rescissione col Milan non hai preso un euro, ma hai preteso fosse pagato il tuo staff.

"Non voglio parlare di soldi, quando si parla di Milan io non voglio parlare di soldi. Non voglio che si cavalchi questa storia, la storia del Milan è incredibile ed è giusto che ognuno si comporti a modo suo. Non voglio essere lodato per quello che ho fatto".

Vuoi ripartire subito?

"La voglia c'è. Siamo un gruppo di lavoro in cui io prendo le decisioni ma le condivido con loro. Dobbiamo analizzare cosa vogliamo fare e cosa vogliamo proporre. Vogliamo continuare ad allenare, ma c'è bisogno che un club ci scelga e che capisca le nostre caratteristiche".

Vuoi mandare un messaggio ai tifosi del Milan?

"Quest'anno a tratti li abbiamo fatti gioire, a tratti no, ma aver avuto un milione e 117mila tifosi sugli spalti è un dato importante e oggi il Milan ha bisogno di questo, i tifosi sono una componente molto importante e spero questa componente non cambierà".