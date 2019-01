© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato anche del mercato di gennaio. "Siamo a posto così -ha detto la guida rossonera-. Paquetà? Il modulo non si cambia, in fase di non possesso si comporta in un modo in fase di possesso si trova vicino all'attaccante. Può fare di più, è un brasiliano atipico. Ha qualità incredibili".