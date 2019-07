Genoa, Andreazzoli: "Siamo in un momento di studio del gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli ha commentato il successo in amichevole contro il Lione: "Sì, siamo soddisfatti anche se il risultato non era l’obiettivo principale. Avrei fatto le stesse valutazioni anche se non avessi vinto la partita. Abbiamo finito il primo ciclo di preparazione, che ci è servito per conoscerci, fare un bel cumulo di lavoro come chilometraggio - riporta Telenord -. Non abbiamo avuto inconvenienti particolari, ma non siamo tanto contenti della gara di stasera: Romulo ha avuto un problema alla coscia e il primo obiettivo è quello di arrivare alla fine di queste gare senza inconvenienti di questo genere. Anche questo tuttavia sembra risolvibile, quindi ci teniamo il risultato che ci dà convinzione, ci dimostra che è possibile ribaltare il risultato anche sul 3-1. Fa capire anche che eliminando dei freni, che ho visto in parte della preparazione e anche nella prima parte della gara, non possiamo che avere dei vantaggi. I ragazzi si sono comportati bene, lo ha fatto anche il mio secondo: io avrei voluto togliere Kouamé dopo un’ora di gioco, lui mi ha detto di restare così perché voleva vincere, ora si prende i meriti. Se mi aspetto qualcosa dal mercato? No, onestamente no. La mia attesa è diversa rispetto a quella che si è vista con il Lione. Mi accontento però di quello che si è visto, avevamo la necessità di farli giocare tutti e allora abbiamo usato diversi sistemi di gioco, difficile fare un bilancio. Siamo in un momento di studio del gruppo che abbiamo a disposizione, dobbiamo studiarne le caratteristiche, vedere che cosa ci conviene fare e scoprire alcuni lati dei giocatori. Con il Lione ho avuto conferme importanti".