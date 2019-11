Genoa, contro il Monaco venerdì test per Sturaro e Criscito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due colonne del Genoa stanno per fare il loro rientro in campo. Per motivi diversi Mimmo Criscito e Stefano Sturaro sono stati costretti ai box chi, come il capitano rossoblu, da un mese e mezzo e chi, come l’ex centrocampista della Juventus, dallo scorso campionato. Adesso però il loro tempo sta per scoccare e l’occasione si presenta al termine di questa settimana. Venerdì pomeriggio infatti la truppa di Thiago Motta andrà a far visita al Monaco in un test al "Louis II" a porte chiuse. Sarà l'occasione per provare le condizioni dei due giocatori che stanno mancando al Grifone.

Un mese e mezzo di stop per Criscito - Mimmo Criscito ha dovuto alzare bandiera bianca ormai ad inizio ottobre quando dovette lasciare il campo dopo appena dieci minuti. L'impressione che non fosse un infortunio di poco conto si ebbe fin da subito, quando il giocatore lasciò il "Ferraris" con le stampelle. La diagnosi confermò poi le indiscrezioni che iniziavano a circolare subito dopo la gara: lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Un brutto stop per il capitano rossoblu che ha però bruciato le tappe vista la voglia di tornare a dare una mano ai suoi compagni.

Sturaro verso il rientro - Ben peggiore il destino di Stefano Sturaro. Nel campionato scorso, il centrocampista rossoblu, dopo essere rientrato circa un mese prima nel match interno contro la Juventus ed avendo siglato il momentaneo 1-0, si infortunò nella gara contro il Torino. Il referto parlò chiaro: infortunio al legamento crociato. L'ex calciatore bianconero fu operato a Villa Stuart dopo di che iniziò la lunga riabilitazione. Ora il percorso sta per finire e una nuova luce si intravvede alla fine del tunnel. Seppure in un’amichevole Criscito e Sturaro potrebbero tornare in campo. Per aiutare poi il Genoa a rialzarsi.