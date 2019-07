Genoa, ecco Sturaro: "Non vedo l'ora di rientrare in gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assente per infortunio ma in piena operazione recupero. Stefano Sturaro sta lavorando duramente per tornare protagonista sul campo col Genoa. Oggi, assieme al dottor Piero Gatto, è partito alla volta di Roma per recarsi a Villa Stuart, dal professor Pier Paolo Mariani, per controllare i progressi effettuati in questo ultimo periodo. Il centrocampista ha parlato al sito ufficiale della societàt: "Conto di rientrare tra settembre ed ottobre ma aspettiamo di capire come andrà la visita" dice subito.

Il giocatore quindi prosegue spiegando che: "Mi dispiace perdere la preparazione estiva con i miei compagni perché questo è un periodo basilare della stagione calcistica". Sturaro attualmente quotidianamente lavora a Lavagna: "Al Riattiva di Lavagna ho trovato fior di professionisti e ringrazio anche tutto lo staff medico e dei fisioterapisti del Genoa per il lavoro che sta svolgendo su di me".

Evidentemente uno dei problemi dei calciatori possono derivare dagli infortuni: "Fanno parte del mestiere gli infortuni, soprattutto per chi, come me, non tira mai indietro la gamba". Due battute infine sulla squadra che sta nascendo: "C'è un bel mix in questo gruppo tra chi vuole mettersi in evidenza e chi invece vuole riscattare la scorsa negativa stagione; al raduno ho visto una squadra carica".