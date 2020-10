Genoa, Faggiano a 360°: "Con Preziosi rapporto vero. Con Maran gioca chi merita"

vedi letture

Daniele Faggiano, ds del Genoa, ha parlato del mercato e del momento rossoblù alla web radio Radio Realtà Genoana. Su Cassata e Sturaro. "Stanno riprendendo, spero quanto prima che tornino. La sosta Nazionali può servirci per Cassata e Sturaro e per recuperare anche i positivi, speriamo. Può essere plausibile che tornino

Su Osoro e Males "Sono simili ma diversi. Possono fare esterni e seconda punta. Males è potente, strutturato, in Svizzera ha fatto bene. Osoro è piccolino ma una scheggia, veloce, bravo nell'uno contro uno. Può spezzare le partite ma sono giovani e li integreremo con calma. Ora dobbiamo stare attenti alla rosa e sono preziosi per noi".

Sull'influenza del virus sulle uscite "Purtroppo sì. Molti giocatori dopo 14 giorni sono positivi, due-tre in uscita non sono andati anche con offerte economiche e siamo stati penalizzati. Ne riparleremo a gennaio, il giocatore serviva subito a chi comprava. Firme, visite, tutto si è fermato".

Sugli acquisti mancati "Diversi calciatori ci sono rammarichi, ci sono situazioni che speravo di chiudere e non ci sono riuscito. Su tutti sono due giocatori che giocano ancora nella loro squadra...".

Sui rapporti con gli agenti ora che è al Genoa "No, il nome Genoa non è osteggiato, perché dovrebbe... Il Presidente poi è il nostro fulcro, ha tanti rapporti e dà una mano. Certo, diciamo che dopo questi due campionati qualcuno ha pensato se venirci, al Genoa, abbiamo dovuto esser bravi e convincenti io, il Presidente e il mister a convincerli".

Sul rapporto con Preziosi "Vero. Ci diciamo tutto in faccia, non ci sono problematiche. Io cerco di fare del mio meglio da professionista, se mi ha preso lo sa. Ci tenevo e ci tengo a far bene, per ora non ho fatto nulla, spero che i risultati arrivino e di essere felici a giugno".

Su Maran "E' un allenatore preparato che ha voglia di far bene, un uomo con cui parlare, con cui ti puoi confrontare. E' diretto, va dritto all'obiettivo, vuol far bene come me, cerchiamo di essere uniti e coesi. Non ha scheletri nell'armadio, non vuole favorire uno o l'altro. Con lui gioca chi merita".

Su Zappacosta "I nuovi si trovano bene, ora cerco di sentirli giornalmente anche quando sono in quarantena".

Su Balotelli "Abbiamo fatto delle valutazioni, erano avanti ma si è deciso così".