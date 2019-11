© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Ghiglione, esterno del Genoa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della sfida di questa sera contro la SPAL: “È bello e fa piacere tornare in questo stadio, seppur da avversario. Ma oggi sarà una partita fondamentale per noi e vogliamo portare a casa i tre punti per muovere la classifica. Thiago Motta? Abbiamo sbagliato solo la gara contro l'Udinese, per il resto abbiamo fatto buone prestazioni contro Napoli e Juventus. Proveremo oggi a far punti”.