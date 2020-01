Anche il Genoa ha annunciato, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'arrivo di Iago Falque dal Torino: "Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver definito con Torino Fc, a titolo temporaneo con diritto di opzione per il riscatto definitivo, l’acquisizione dei diritti sportivi dell’attaccante Iago Falque (Vigo, Spagna, 04/01/’90). Il calciatore aveva giocato in rossoblù nella stagione 2014/15 (32 presenze in Serie A Tim e 13 gol) e ha già intrapreso l’attività con i compagni, effettuando i primi allenamenti sotto le direttive dello staff tecnico. Ha scelto di indossare la maglia n° 10".